Pozitif bölgeye yaklaştı! Merkez Bankası rezervlerinde hızlı iyileşme

28 May 2024 09:34 - Güncelleme : 28 May 2024 09:35

Ekonomi yönetiminin önemle üzerinde durdurduğu TCMB net rezervleri tırmanışa geçti. TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar yükseldi.

POZİTİF BÖLGEYE YAKLAŞIYOR

Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden toplam dört bankacı hesapladı. Buna göre yükselişe geçen net rezervler yerel seçim sonrası artış yaklaşık 60 milyar dolara ulaştı. Böylelikle uzun süredir negatif olan swap hariç net rezervde pozitif bölgeye yaklaşıldı.

24 Mayıs ile biten haftaya ilişkin rezerv değişimleri şöyle gerçekleşti:

*TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar arttı..

*Swap hariç net rezerv geçen hafta -6 milyar dolar hesaplanıyor (29 Mart: -65.5 milyar dolar tarihi düşük seviye).

*Swap hariç net rezerv, yerel seçim sonrası geçen sekiz haftada yaklaşık 60 milyar dolar arttı.

*TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara yükseldi.

*TCMB'nin net rezervi geçen hafta yaklaşık 5,3 milyar dolar artışla 39,1 milyar dolara yükseldi.

*Resmi veri bu hafta Perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

*Haberin yazıldığı sırada TCMB konuya ilişkin bir yorum yapmadı.