Prim borcu olanlar dikkat! Borcunuzu ödemediyseniz sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız

31 Ekim 2024 13:44 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:20

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için Ocak 2025’te yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2012'den bu yana sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için GSS prim borçlarının ödenmesi gerekiyor. Özellikle sigortasız vatandaşlar GSS prim borcunun ne olduğu ve nasıl ödeneceği araştırmaya başladı. Peki, SGK prim borcu nedir ve nasıl ödenir? İşte detaylar…

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Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Sigortasız vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanmasını için düzenli prim ödemelerini gerekiyor. Çalışmayan ve sigortasız bireylerin düzenli prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bu sistemde prim borcunu ödemeyen vatandaşlar, 2025 başından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Peki, SGK prim borcu nedir ve nasıl ödenir?

SGK PRİM BORCU NEDİR?

2024 yılı itibarıyla aylık GSS prim ücreti 600 TL olarak belirlend. Çalışanlar için bu primler işveren tarafından ödenirken, çalışmayan bireylerin bu ödemeleri kendilerinin yapması gerekiyor. Ancak, prim ödemelerinde aksama yaşanması durumunda borç birikimi oluşuyor ve ödemesini yapmayan vatandaşların 1 Ocak 2025’ten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı açıklandı.

SGK PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?

Bu durumdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gelir testi yaptırarak ödeme güçlüğünü belgelemeleri durumunda ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Gelir testi yaptırmayan ve borcunu ödemeyen kişiler ise bu tarihten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

GSS prim borcunun sorgulama işlemleri ise e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra "GSS Borç Sorgulama" sayfasından borç bilgileri görülebilir. Ödeme seçeneklerine de buradan ulaşarak borçlar düzenli olarak ödenebilir ve sağlık hizmetlerine erişimde bir engel oluşmasının önüne geçilebilir.