Prim indirimiyle erken emeklilik geliyor! Eksik primi olanlara peş peşe müjde

22 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:46

Eksik primleri tamamlayarak emeklilik hayalini kuranlar için müjde geldi. Yeni EYT kapıda. Primi eksik olanlar da erken emeklilik hakkı kazanacak. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve prim indirimi ile milyonlara erken emeklilik yolu açılacak. İşte ekim ayında meclisten geçmesi beklenen prim indirimi düzenlemesi.

Eksik primi olanlar için erken emeklilik fırsatı geliyor. Emekli olmak isteyenler için gözler ekim ayına çevrildi. Yeni düzenleme sayesinde eksik prim günlerini tamamlayarak emekli olma şansı artacak. SSK'lı ve bağ-kurlular, askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemlerle prim eksiğini giderecek.

EKSİK PRİMİ OLAN EMEKLİ ADAYLARINA MÜJDE

Yaşı dolup da prim günü eksik olanlar için emeklilik umudu doğdu. Prim indirimiyle erken emeklilik fırsatının ekim ayında meclisten geçmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak prim eksiği olanlar EYT'den yararlanamadı. Şimdi de eksik primi olanlara fırsat doğdu. Prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü yolda.

BAĞKURLULARA 7200 PRİMİ DÜZENLEMESİ

Bu düzenleme ile birlikte bağkurlular için 9.000 gün olan prim gün sayısı şartı 7200'e indirilecek. Böylece bağkurlular 1800 gün prim indirimi hakkı kazanacak. Bağ-kurlulara 7200 primi düzenlemesinin Ekim ayında TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

​Vatandaşın ilk defa sigortalı olduğu tarihten daha önce askerlik hizmetini ifa etmeye gitmişse ve askerlikten sonra da ilk defa sigortalı olmuşsa, askerlik borçlanması il sigortalı tarihini öne çekebilir ve EYT'den emekli olabilir. Erkekler askerlik süresi kadar borçlanarak prim eksiğini tamamlayabilecek.

DOĞUM BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİLİK

Kadınlar da doğum yaptığı için bu süreyi borçlanarak 2 yıl erken emekli olabilir. Doğum borçlanması sonrası ilk kez uzun vadeli sigortalı olduğu tarih iki yıl geriye gider. Sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilir. Kadınlar, 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşını öne çekebilecek.