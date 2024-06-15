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PTT, HGS dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 14:29 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:29
PTT, HGS dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Dolandırıcılar şimdi de Hızlı Geçiş Sistemini kullanan araç sürücülerine dadandı. PTT AŞ vatandaşları "HSG borcunuz bulunuyor" mesajlarına karşı uyardı.

PTT AŞ, vatandaşları, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik borçlu olduklarına dair gelen kısa mesajlara yönelik uyardı. Şirket, vatandaşların  bakiye yüklemesi yaparken karşılaşabilecekleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

DOLANDIRICI MESAJLARINA DİKKAT!

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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