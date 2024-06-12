PTT kargoda emeklilere yüzde 20 indirim ! Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu

12 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:54

PTT kargoda emeklilere indirim müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

PTT kargo tüm emeklilere indirim yapacak. Yurtiçi varışlı kargo gönderiminde yüzde 20 indirim uygulamasından tüm emekliler TC kimlik numarası ile faydalanabilecek.

PTT KARGODA EMEKLİLERE İNDİRİM MÜJDESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekliler yılında müjdeyi duyurdu.

PTT’nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası sevindirdi.

Bütün emekli vatandaşlar kargo indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları projesi ile önceden düzenlemiş olduğumuz kargo kampanyasının kapsamını genişleterek tüm emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattık.” ifadelerini kullandı.

PTT tarafından emekli vatandaşlara yönelik başlattıkları kargo indirimi kampanyası yurtiçi varışlı kargo gönderiminde yüzde 20 indirim sağlıyor.

Posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren PTT emeklileri unutmadı.

Bakan Uraloğlu, “Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda emekliler için birçok avantaj hayata geçmeye hazırlanıyor.

Bakan Uraloğlu, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz.

EMEKLİLERE TC KİMLİK NUMARASI İLE PTT İNDİRİMİ

Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." açıklamasında bulundu.

Emeklilere yönelik kampanya ile ilgili detaylı bilgiler PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabilir.

PTT KARGODA EMEKLİLER İÇİN ÖZEL PAKET

PTT'de emekliler için fırsatlar bunlarla sınırlı değil.

Öte yandan PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim, TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler de hayata geçecek.