PTT'den büyük imkan! HGS kullanıcıları artık o işlemi e-Devlet'ten yapabilecek

16 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:46

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Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcıları için iki yeni özellik geldi. PTT, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan iki hizmeti devreye aldı.Artık e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı verilecek.

HGS KULLANICILARI İÇİN İKİ YENİ ÖZELLİK GELDİ

PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmetlerini vatandaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Açıklanan yeni gelişmeye göre, PTT AŞ tarafından temmuz itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı verildi.

Yeni hizmetle birlikte HGS kullanıcıları, şubelere gitmeden plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilecek.

e-Devlet Kapısı aracılığıyla bu başvuruları yapabilmek için 11 haneli T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yapmanız yeterli olacak.

E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi alabilir.