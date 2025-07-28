Putin buna çok kızacak! Trump Rus parasını vurdu

Moskova Borsası, haftaya yükselişle başlamıştı ama bu rüzgar uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda Rusya’ya verdiği 50 günlük sürede geri adım atabileceğini açıklaması, piyasaları sarstı.

MOEX endeksi açıklamanın ardından yüzde 1,08 düşerek 2.743 puanın altına geriledi. Dolar bazlı RTS endeksi de benzer şekilde yüzde 1,07 değer kaybederek 1087 puanın altına indi.

RUBLE DE DARBEDEN NASİBİNİ ALDI

Sadece borsa değil, ruble de Trump’ın açıklamasına karşı hassasiyet gösterdi. Dolar/ruble paritesi yüzde 0,94’lük artışla 80,45 seviyesine kadar yükseldi. Yani ruble, dolar karşısında ciddi bir değer kaybı yaşadı.

TRUMP NE DEDİ, NE OLDU?

Hatırlanacağı üzere Trump, 14 Temmuz’daki çıkışında Rusya’ya 50 gün süre tanımış ve bu sürede Ukrayna ile anlaşma sağlanmazsa, Moskova’ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100’e çıkaracağını söylemişti. Bugünse bu sürenin kısalabileceğini duyurdu. İşte o sözler, piyasaların dengesini bir anda bozdu.