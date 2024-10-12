QNB Finansbank'ın ismi değişti! İşte bankanın yeni ticaret ünvanı

12 Ekim 2024 15:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:25

QNB Finansbank'tan ünvan değişikliği açıklaması geldi. Banka yeni ticaret unvanının duyurdu. İşte QNB Finansbank'ın yeni ismi.

Bankalar ATM'ler için harekete geçti: Artık para çekerken bu belge istenecek

Bankalar ATM'ler için harekete geçti: Artık para çekerken bu belge istenecek

QNB Finansbank​, isminin değiştirildiğini açıkladı. 30 Haziran 2024 itibarı ile toplam 436 şube ve 12,034 çalışanı olan bankanın 1 Ekim 2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının bugün tescil edilmesi ile birlikte ticaret unvanı değişti.

QNB FİNANSBANK'IN YENİ İSMİ

QNB Finansbank, ticaret ünvanının "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini açıkladı.

QNB Finansbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Bankanın 1 Ekim 2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının tescil edilmesi ile birlikte ticaret ünvanının "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirildiği bildirildi.

Finansbank 2016 yılında Katar'lı banka​ Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından 2,7 milyar euroya satın alınmış, Ekim 2016 itibariyle de bankanın yeni ismi QNB Finansbank olmuştu.

Banka, Ekim 2012'de tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankası olan Enpara.com'u kurdu.