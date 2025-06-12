Raflardan sessizce kaldırılıyor! Reçetesiz satılan ağrı kesicilerin içinde çıktı

İngiltere’de bazı reçetesiz ağrı kesici partileri geri çağrılıyor. 500 mg’lık parasetamol tabletlerinde renk değişimi ve olası kontaminasyon riski tespit edildi. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), halkı dikkatli olmaya çağırdı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Chelonia Healthcare Limited tarafından üretilen 500 mg’lık parasetamol tabletlerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, bazı partilerde kontaminasyon riski saptandığını ve özellikle tabletlerde renk değişikliği gözlemlendiğini açıkladı. Bu nedenle, ilgili ürünlerin piyasadan geri çağrılmasına karar verildi.

GERİ ÇAĞIRMA KARARI HANGİ PARTİLERİ KAPSIYOR?

MHRA’nın duyurusuna göre, geri çağrılan ürünler 2312010 ve 2312011 parti numaralarına sahip. 2025 yılında piyasaya sunulan bu parasetamol tabletlerinin son kullanma tarihi 30 Kasım 2027 olarak belirtiliyor. Yetkililer, bu parti numaralarına sahip kutuların kullanılmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna ya da eczaneye iade edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TABLETLERDE RENK BOZULMASI TESPİT EDİLDİ

Normalde beyaz ve çizgili olması gereken tabletlerde, alışılmadık bir şekilde renk değişimleri tespit edildi. MHRA, bu durumun ilacın güvenliği açısından potansiyel bir risk oluşturabileceğini ifade ederek hem hastaları hem de sağlık profesyonellerini dikkatli olmaya çağırdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA REÇETE UYARISI

Kurul, doktorlar ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına da seslenerek, söz konusu partilere ait parasetamol tabletlerinin reçete edilmemesi ve hastalara verilmemesi gerektiğini bildirdi. İlacı kullanan bireylerin ise herhangi bir yan etki veya olumsuzluk durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.

KULLANICILAR DİKKAT: KUTUNUZU KONTROL EDİN

Evinde bu markaya ait parasetamol tableti bulunduranların, kutu üzerindeki parti numarasını kontrol etmeleri isteniyor. Eğer ürün geri çağırma kapsamındaysa, ilacın kullanılmaması ve uzman görüşü alınması büyük önem taşıyor.