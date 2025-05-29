Raftaki ürünlere zam mı geliyor? Sektör temsilcileri bir araya geldi

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Perakende Günleri 2025, sektör derneklerinin ortak basın toplantısı ile başladı. Toplantıda Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel perakende sektörünün mevcut durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

TÜRKİYE YERLİ VE YABANCI TURİST İÇİN PAHALI

Toplantıda konuşan ZMD Başkanı Serhan Tınastepe, geçen yıl haziran ayında başlayan daralmanın son 3 ayda çok daha derinleşerek tüm sektörlere yayıldığını anlattı. Daralmanın bu kadar uzun sürmesinin ve bundan sonra da derinleşerek devam edecek olmasının 3 sebebi olduğunu anlatan Tınastepe, bunları şöyle sıraladı: “İlki tüketicinin geliri maalesef gideri kadar artmadı. Yılın başında alınan ücret zamlarından daha yüksek bir fiyat artışı oldu. İkinci sebep tüketiciler borçlanamıyor.

GÜÇLÜ BİR ARA ZAM BÜYÜMEYE DESTEK

İnsanlar gelirleri kadar değil, borçlanabildikleri kadar harcar. Şu an hem borçlanma kanalı tıkalı hem de maliyetleri yüksek. Üçüncü neden ise Türkiye’nin hem yerli hem de turistler için pahalı hale gelmesi. Geçen yıl ile birlikte düşünüldüğünde turist alışverişi yüzde 50 daraldı” dedi. Tınastepe, çözüm önerileri konusunda ise ilk olarak diğer başkanlar gibi ara zammı işaret ederek, “İç talebi artırmamız için bir ara zamma ihtiyaç var. Ücretler arttığında harcama artıyor. Güçlü bir ara zammın ikinci yarıda sektörü büyütecektir. Bu noktada da kamuya haziran bitimi ile ikinci yarıda geçerli olacak ara zammın olması gerektiği noktasında tavsiyelerimizi iletiyoruz” diye konuştu. Tınastepe, diğer önerilerinin ise, “yüksek faiz ve düşük kur politikası uygulanıyor. Yüksek faiz ticari aktiviteyi olumsuz etkiliyor. İndirim politikasına hızlı girmemiz gerekiyor. Yüksek faizin uzun süre devam etmesinin enflasyonist etkisini görmeye başladık” dedi.

RAFTA FİYAT ARTIŞINI KONTROLÜNÜN TEMELİ TARLADA ATILIR

GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıdanın perakendenin en canlı damarlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye gibi tarımsal potansiyeli yüksek bir ülkede bu zincirin en başının güçlendirilmesi gerektiğini anlattı. Özpamukçu, “Tarımsal üretici fiyat endeksinde geçen yıl yüzde 60,7, bu yıl 27,5 yıllık artış yaşandı. Buna bağlı olarak gıda enflasyonu genel enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Bu artışı frenlemek biz perakendecilerin yönetebileceği bir süreç olmaktan çıktı. Raflarda fiyat istikrarını sağlamak istiyorsak bunun temeli tarlada atılır. Türkiye tarımda büyük potansiyele sahip ama bunun perakendeye yansıması sadece üretim ile değil planlama, teknoloji kullanımı, lojistik ve sürdürülebilir destek politikaları ile mümkün. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmenin yolu tarım ve perakendenin kopuk değil entegre bir sistem ile çakışmasından geçiyor” dedi.

FİYAT ARTIŞI PERAKENDEYE YANSIMIYOR

BMD Başkanı Sinan Öncel, 2022 Nisan ayından 2025 nisan ayına kadar geçen sürede 100 liranın işçilik anlamında 519 TL, kira olarak 396 TL, dolar olarak 259 TL olduğunu belirterek ayakkabının ise bu süreçte yalnızca ise 201 TL’ye çıktığını anlattı. Bu fiyat artışlarının perakendeye yansımasının oldukça düşük düzeyde kaldığını vurgulayan BMD Başkanı Öncel, “Bir diğer konu da adet satışları ve cirolar. Fakat ciroların ne kadar karlı olduğu konusunda bir veri yok. Borsa şirketlerinin yarısının açıkladığı zarar, perakendeye de yansıdı. Cirolarımız artık kardan arındırılmış halde. Bu şekildeki ciro perakende sektörünü zora sokuyor. Şu an en önemli gündem maddemiz tasarruf. Ama küçük gibi görünen giderler bizi zorluyor. 60 şubeli bir markanın AVM’deki mal taşıma maliyeti yıllık 3 milyon TL’ye çıktı. Bu şirket bu kadar kar yapmak için 30 milyon TL ciro yapması gerekiyor. Yaşanılan süreçte imalat 88 yılından bu yana en zor üretim süreçleri ile karşı karşıyayız. İthalat vergilerinin orantısız artışları sektörü zorluyor. Turiste harcama yapmıyor yerli de yurtdışında alışveriş yapıyor. Bunlar çok çarpıcı veriler” ifadelerini kullandı.