GSS prim borçları için af geliyor! Sağlık sigortası derdi bitti

25 Kasım 2024 09:46 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:15

Genel sağlık sigortası kapsamında olan ancak prim borçlarını ödemeyen milyonlarca kişi müjde verildi. Birçok insanı yakından ilgilendiren GSS borcu için hükümet harekete geçiyor. Gelen af hem zaman aşımına uğramış bazı borçlar hem de ödenmeyecek, tahsil edilemeyecek duruma gelmiş genel sağlık sigortası primini ödemesi gereken kişilerin rahat nefes almasını sağlayacak. 2025 yılı yaklaşırken ödeme gücü bulunmayan vatandaşların gözü çıkacak kararda.

GSS​ yani genel sağlık sigortası​ prim borçları ile ilgili ciddi bir gündem var. Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiye SMS gönderildi. Gelen haciz uyarısı ise vatandaşı tedirgin etti. Hükümet konuyla ilgili adım attı. Ödeme gücü bulunmayanların GSS borcu için af geliyor. 400 bin vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek.

GSS PRİM BORCU​ AFFI GELİYOR

Genel sağlık sigortası vatandaşların hastanelerden sağlık hizmeti almasını sağlayan sistemdir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girmiş olan genel sağlık sigortası, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz muayene ve tedavi hakkından yararlanmasını sağlıyor.

Ülke içindeki her bir vatandaşın sağlık durumu devletin sorumluluğunda olduğu için 1 Ocak 2012 yılında yapılan değişiklik ile genel sağlık sigortası yaptırmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir yükümlülük haline getirildi.

18 yaşını dolduran her birey için zorunlu olduğu ifade edilse de aslında 18 yaş altı kişiler için zorunlu. Ancak sorumluluk çocuklara değil ailelerine ait.

18 yaşını doldurmuş, liseyi bitirmiş, üniversiteyi kazanamamış bütün gençler eğer çalışmıyorlarsa genel sağlık sigortası prim ödemek zorunda. Bu da aylık brüt asgari ücretin % 2'si kadar yani 400 lira civarında bir tutara denk geliyor. Ödenmeye ödenmeye biriken borçlar ise vatandaşın kabusu oldu. Gecikme faizi de eklenen borçları ödemek gün geçtikçe zorlaşıyor. Ancak hükümet konuyla ilgili harekete geçti.

Genel sağlık sigortasında kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer çalışıyorsan primleri işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmıyorsan, kendi primlerini dışarıdan ödemen gerekir bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkar.

GSS genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığını sorgulamak için en doğru yer e-devlet.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DAHA DA ARTACAK

GSS borçları 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak. Her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Brüt asgari ücretin üçte biri üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (600.08 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

Genel sağlık sigortası borcu, devlet tarafından çıkarılan yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılmaktadır. Ancak yapılandırma kanunu belirli tarihlerde yürürlükte kaldığı için GSS borçlarını yapılandırmak her zaman mümkün olmaz.

GSS GELİR TESTİ KİMLER İÇİN YAPILIR?

Eğer çalışmıyorsan genel sağlık sigortasından yararlanabilmen için öncelikle sana gelir testi uygulanır. Genel sağlık sigortası için yapılan gelir testinde ilk olarak sosyal güvencenin olup olmadığına bakılır. Sonrasında da prim ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik bir karara varılır.

400 BİN VATANDAŞIN BORCU SİLİNECEK

2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi.

Bu yıl da katlanarak kar topu gibi büyüyen bir borç yükü haline gelen GSS için hükümet harekete geçti. 400 bin vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek. Son 10 yılda biriken borçlar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelenecek.

Öte yandan 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları ise bir yıl daha ertelenecek. Borç düğümünü çözecek kararname aralık ayında çıkabilir.