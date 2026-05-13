Bankalar rakamları değiştirdi! 250 bin liranın bir aylık getirisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 4,18, 12 aylık yüzde 32,37 olarak açıklamasının ardından  bazı bankalar mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. 

32 günlük getiride faiz oranları yüzde 47 seviyesine ulaşırken net getiride öne çıkan bankalar farklılık gösterdi. 

İşte güncel rakamlarla banka banka 250 bin TL'nin aylık getirisi...

 

 

DENİZBANK (Kaptan Hesap)

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 7.986,81 TL

Vade Sonu: 257.986,81 TL

Editör notu: Listenin kazanç şampiyonu olarak öne çıkıyor.

 

N KOLAY (Bono)

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 7.752,49 TL

Vade Sonu: 257.752,49 TL

Editör notu : Günlük kazandıran bono yapısıyla standart mevduattan ayrılıyor.

 

KUVEYT TÜRK (Avantajlı Hesap)

Kar Payı Oranı: %42,67

Net Kazanç: 7.715,67 TL

Vade Sonu: 257.715,67 TL

Detay: 12 Mayıs itibarıyla paylaşılan altın derecesi kar payı oranıdır.

 

ALTERNATİF BANK (VOV Hesap)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 7.122,21 TL

Vade Sonu: 257.122,21 TL

Editör notu: %46 oranı 20.000 TL ile 10.000.000 TL arası açılan hesaplar için geçerli "Hoş Geldin" fırsatıdır.

 

FİBABANKA (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 7.100,74 TL

Vade Sonu: 257.100,74 TL

 

ING (Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 7.274,59 TL

Vade Sonu: 257.274,59 TL

Editör notu: ING Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli kampanya oranıdır.

 

 

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 7.274,59 TL

Vade Sonu: 257.274,59 TL

Editör notu: Yeni müşterilere özel %45 hoş geldin oranı 90 gün boyunca geçerlidir.

 

ODEABANK (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 6.964,92 TL

Vade Sonu: 256.964,92 TL

 

QNB (Enpara - e-Vadeli)

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 7.413,7 TL

Vade Sonu: 257.413,7 TL

Editör notu: : Son 1 ayda vadeli hesabı olmayan yeni kampanya katılımcılarına özeldir.

 

ON (ON Plus)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 6.613,27 TL

Vade Sonu: 256.613,27 TL

Editör notu: 5.000.000 TL'ye kadar olan bakiyelerde %45 avantajlı oran tanımlanır.

 

GARANTİ BBVA (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 7.684,93 TL

Vade Sonu: 257.684,93 TL

 

AKBANK (Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu: 257.052,05 TL

Editör notu: İlk kez vadeli hesap açacak müşterilere dijital kanallar üzerinden sunulan orandır.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 7.323,29 TL

Vade Sonu: 257.323,29 TL

Editör notu: %40 oranı 500.000 TL ve üzeri için vurgulansa da 250 bin bandında %40,5 seviyeleri izlenmektedir.

