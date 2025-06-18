Rakiplerini geride bıraktı! Türkiye'de yılın otomobili açıklandı: İşte zirvenin sahibi o model

Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği, sektörün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen organizasyonlarından “Türkiye'de Yılın Otomobili” yarışmasında 2025’in galibi belli oldu. Bu yılın birincisi, elektrikli SUV sınıfında dikkat çeken BYD Seal U oldu.

Otomotiv dünyasının merakla ve heyecanla beklediği "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışmasında bu yılın kazananı belli oldu. Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri, araçları tasarım, sürüş deneyimi, güvenlik, verimlilik, fiyat-performans dengesi ve kullanıcı memnuniyeti gibi geniş bir çerçevede değerlendirme yaptı. Yapılan puanlamalar sonucunda BYD Seal U, 2690 puanla zirveye yerleşerek 2025’in en iyi otomobili unvanını kazandı.

Listenin ikinci sırasında 2670 puanla Kia EV3, üçüncü sırasında ise 2390 puanla Peugeot 3008 yer aldı. Diğer finalistler ve aldıkları puanlar şöyle sıralandı:

Renault Duster: 2350 puan

Opel Grandland: 2310 puan

MINI Countryman: 2060 puan

JAECOO 7: 1530 puan

KATEGORİLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Yarışma kapsamında sadece yılın otomobili değil, farklı alanlarda da dikkat çeken modeller ödüllendirildi.

Yılın Tasarımı: Kia EV3

Yılın İnovasyonu: Renault Rafale

Yılın Basın Lansmanı: Renault Duster

Yılın Premium Otomobili: Mercedes-AMG GT

SON BEŞ YILIN KAZANAN OTOMOBİLLERİ

Bu prestijli yarışmada son beş yılın zirvedeki otomobilleri de şöyleydi:

2020: Renault Clio (5.000 puan)

2021: Fiat Egea Cross (3.290 puan)

2022: Hyundai Tucson (3.710 puan)

2023: Nissan X-Trail (3.580 puan)

2024: Togg T10X (2.630 puan)

BYD Seal U, bu yıl hem yenilikçi teknolojileri hem de çarpıcı tasarımıyla öne çıkarak sadece jüriyi değil, kullanıcıları da etkilemeyi başardı. 2025’in en iyi otomobili olarak kayıtlara geçen Seal U, elektrikli SUV segmentinde yeni bir standart belirliyor.