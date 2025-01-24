Ramazan ayı öncesi kırmızı ette fahiş fiyatla mücadele: 40 bin hayvan alınacak

24 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:46

Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla 40 bin canlı hayvan alacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu​ (ESK), Ramazan​ ayı öncesinde vatandaşın uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirleri devreye soktu. Buna göre kurum, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağını açıkladı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI ÖNLEM

Söz konusu hayvanların kesimi sonrası elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacak.

Açıklamada, "Böylelikle her Ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.