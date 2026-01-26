Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2026 hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, yüzde kaç zamlanacak?

4A, 4B ve 4C emeklileri bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emekli bayram ikramiyesi yılda iki kez zamlanıyor. Yeni yılda dul ve yetim maaşları, engelli aylıkları, yaşlılık parası, öğrenci bursları, evde bakım parası ve diğer birçok sosyal ödeme yeni yılda artış gösterdi. Emekli bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranlarına göre ödeniyor. Şampiyon sporcular, yaşlılık maaşı alanlar, vazife malullüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, gaziler, şehit yakınları, güvenlik korucuları emekli bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayına denk geliyor. Emekli ikramiyesi zammı için konuşulan oranlar tek tek hesaplandı. Peki 2026 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlanacak? İşte, bayram ikramiyeleri için yapılan hesaplamanın detayları…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi %33’lük zammın ardından 4 bin liraya yükselmişti. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala emekli bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı.

Bayram ikramiyesinin artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. TBMM Genel Kurulu’na sunulacak kanun teklifinin onaylanması durumunda bayram ikramiyesi zamlanacak.

Bayram ikramiyesinin zamlanmasına kesin gözüyle bakılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu çalışmaları yürütecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR ZAMLANACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı için masada üç farklı zam senaryosu bulunuyor. Kulislerde konuşulanlara göre bayram ikramiyelerinin emekliye gelen zam oranında artması yönünde.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,8 oldu. En düşük emekli maaşına gelen artış ise yüzde 18.48 oldu. Memur emeklileri ise 18.6 oranında zam aldı.

Bayram ikramiyesi belirlenirken ekonomik veriler doğrudan dikkate alınıyor. 2025 yılında enflasyonda yaşanan düşüş dikkat çekerken yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. 2024 yılında ise yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 olmuştu.

Ekonomi uzmanları, 2024 yılındaki enflasyon ve geçtiğimiz 2025 yılında enflasyonu dikkate alarak bayram ikramiyelerinde yüzde %33’ten düşük bir zam bekliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLAMASI

Emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilerin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olması gerekiyor. Emekli bayram ikramiyesi zam hesaplamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bayram ikramiyesine %20 zam yapılması durumunda 800 lira artacak ve 4.800 TL olacak.

İkramiyelere gelen zam oranı %21 olması durumunda 880 lira yükselecek ve 4.880 TL olacak.

%22 zam yapılması durumunda 4.880 TL, %23 yapılması halinde ise emekli bayram ikramiyesi 4.920 TL’ye ulaşacak. İkramiyelerin zamlı hesaplamasına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.