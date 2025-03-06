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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ramazan bolluğu yaşanıyor: Hamsi ve istavritin fiyatı belli oldu!

Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 100 liradan satıldı. Pazardaki balıkçılar, Ramazan ayının da etkisiyle satışların arttığını belirtti. Tezgahlardaki çeşitlilik dikkat çekti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 18:40

Ramazan ayıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi.

ÇEŞİT ÇEŞİT BALIKLAR

İlçede kurulan Perşembe pazarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunuldu. Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda hamsi ve istavritin yanı sıra çupra, levrek ve mezgit gibi farklı balık çeşitleri de yer aldı.

Hamsi avı kısmi olarak 10 gün durduruldu

Vatandaşlar, balıkların tazeliğini kontrol ederek alışveriş yaparken, balıkçılar da en iyi ürünü sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

100 LİRADAN SATILIYOR

Pazardaki balıkçılar, Ramazan ayının da etkisiyle satışların arttığını belirterek, "Hamsi ve istavrit kilosu 100 lira. 100 lirayı artık dilenciye veriyorsun kabul etmiyor o parayı. Ramazan ayı olması sebebiyle de vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Balık her zaman soframızın vazgeçilmezi" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

HAMSİNİN FAYDALARI NELERDİR?
A, D ve E vitaminleri bakımından güçlü olan bu balık, bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle D vitamini ile kemik sağlığını korur. Hamsi ayrıca, demir ve kalsiyum gibi önemli mineralleri içerir ve böylece kansızlık riskini azaltmaya ve kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur.
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#Ekonomi
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