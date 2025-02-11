Ramazan menülerine yüzde 50 zam! 4 kişilik bir ailenin cebinden 18 bin lira çıkacak

1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde, iftarı dışarıda yapmak isteyenler menü fiyatlarındaki artışı merak ediyor. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menülerine gelen zam oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

RAMAZAN'DA DIŞARIDA İFTAR YAPACAKLAR İÇİN FİYATLAR ARTTI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl’ün Haber Global’e yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl kişi başı ortalama 500 lira olan iftar menüleri, bu yıl bazı mekanlarda 4 bin 500 liraya kadar yükseldi. Lüks restoranlarda 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetinin ise 18 bin lirayı bulabileceğini belirten Bingöl, fiyatların mekana göre değişiklik gösterdiğini belirtti.



İstanbul’da iyi bir restoranda iftar yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin 18 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini söyleyen Bingöl, şehir merkezinden uzak noktalarda ise bu rakamın 3 bin 500 liraya kadar düşebileceğini ifade etti.