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 | İrem Çınar

Ramazan öncesi büyük indirim! Tarım Kredi fiyatları sabitledi: 157 üründe geçerli olacak

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan öncesinde vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Un, bakliyat ve kahvaltılık gibi temel gıdaların yanı sıra hurma, şekerpare, güllaç gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri de kampanya dâhilinde uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, 157 ürünün fiyatı bir ay boyunca sabit tutulacak.

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Ramazan öncesi büyük indirim! Tarım Kredi fiyatları sabitledi: 157 üründe geçerli olacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:05

Ramazan ayına sayılı günler kala, Tarım Kredi Marketleri vatandaşların bütçesini rahatlatacak önemli bir kampanya başlattı. 157 üründe fiyatları sabitleyen market zinciri, 1 ay boyunca uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunacak. Kampanya, 15 Mart’a kadar devam edecek.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Kampanya kapsamında Tarım Kredi Marketleri’nin kendi markası Anadolu’nun temel gıda ürünleri, piyasadaki en uygun fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İndirimli ürünler arasında un, bakliyat, süt ve süt ürünleri, tatlı çeşitleri gibi Ramazan sofralarının olmazsa olmazları bulunuyor.

İşte indirimli olan ürünlerden bazıları şöyle:

Anadolu marka 830 gr salça: 26.90 TL
5 kg un: 84.50 TL
1 kg kuru fasulye: 58.90 TL
1 kg kırmızı mercimek: 39.90 TL
1 kg baldo pirinç: 67.50 TL
1 kg nohut: 48.50 TL
300 gr güllaç: 74.50 TL
250 gr şekerpare: 27.50 TL
140 gr Kemalpaşa tatlısı: 25.90 TL
1 lt şerbet: 21.90 TL
1 lt süt: 27.50 TL
2.5 kg yoğurt: 79.90 TL
Kaşar peyniri (kg): 199 TL
Kangal sucuk: 75 TL
Süzme peynir (kg): 125 TL

FAHİŞ FİYATLARA SIKI DENETİM

Öte yandan, Ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde manipülatif fiyat hareketlerine karşı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa düzenini bozucu her türlü girişime idari yaptırım uygulanacağını belirtti.
Bu kapsamda, fahiş fiyat uygulayan işletmelere 143 bin 930 TL ila 1 milyon 439 bin 300 TL arasında cezalar kesilebilecek. Stokçuluk yapanlar ise 1 milyon 439 bin 300 TL’den 17 milyon 271 bin 600 TL’ye kadar varan cezalarla karşılaşabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tarım Kredi Kooperatifi nereye bağlı?
Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinde Ziraat Bankasının idari yükümlülükleri sona ermiştir. 3223 Sayılı Kanun ile 237 Sayılı KHK yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu haline geldi. Denetimi de yine bu bakanlığa verildi.
ETİKETLER
#Ramazan Sayfası
#tarım kredi kooperatifleri
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#indirim kampanyası
#Market Fiyatı
#Ramazan 2025
#Ekonomi
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