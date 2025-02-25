Ramazan öncesi marketlerde fahiş fiyat denetimi! Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, fırsatçılara göz açtırmıyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırsatçılara karşı denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı eş zamanlı denetimler kapsamında Van, Edirne, Sakarya ve Kayseri gibi illerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde detaylı incelemelerde bulundu. Raflardaki ürünlerin fiyatları tek tek kontrol edilirken, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklar, fahiş fiyat artışları ve fiyat değişim tarihleri titizlikle incelendi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmez ürünlerine olan talep artarken, fırsatçılara göz açtırmamak için Van'da denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı eş zamanlı denetimler kapsamında Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Market raflarını tek tek inceleyen ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışı olup olmadığını, kasa ve etiket fiyatlarının tutarlılığını denetledi.

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK!

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki fiyat değişim tarihleri gibi kriterler incelendi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini sıkılaştıran ekipler, özellikle bu dönemde yoğun talep gören temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini mercek altına aldı. Aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutulurken, ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, indirimli satışa sunulan ürünlerin indirim öncesi ve sonrası fiyatları, tarife ve fiyat listeleri de detaylı olarak kontrol edildi. Kurallara aykırı durumlar için gerekli idari işlemler yapıldı.

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Ankara'da da Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ramazan başlamadan önce market, kasap ve fırınlarda denetim yapıldı. Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatlarını kıyasladı.

"Fahiş fiyata geçit yok" mottosuyla sahaya inen ekipler, hummalı bir çalışmayla Edirne, Sakarya, Kayseri, Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'de birçok il ve ilçede hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.