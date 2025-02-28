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 | İrem Çınar

Ramazan öncesi sadece bir ürünün fiyatı değişmedi, 36 ürünün fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesinde yapılan fiyat değerlendirmesinde, marketlerde 36 ürünün zamlandığını, 2 ürünün ucuzladığını ve 1 üründe ise fiyatın sabit kaldığını açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 11:42

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünü etkileyen don afeti, ramazan öncesi üretici ve market fiyat değişimleri ile girdi maliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, doğal afetlerden en fazla zarar gören sektörün tarım olduğunu vurgulayarak, özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerinde meydana gelen don afetinin üreticileri olumsuz etkilediğini belirtti. Zarar gören üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi ve zararların telafisi için yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

RAMAZAN ÖNCESİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Bayraktar, geçen yılın ramazan ayı öncesi fiyatları ile bu yılki fiyatları karşılaştırarak, markette 39 ürünün 36’sında fiyat artışı yaşandığını, sadece 2 üründe fiyat düşüşü gözlemlendiğini aktardı. En yüksek fiyat artışının yüzde 160,2 ile beyaz lahanada olduğunu, onu yüzde 94,1 ile kabak, yüzde 80,9 ile limon ve yüzde 62,5 ile yumurtanın takip ettiğini ifade etti. Tüketicilerin bu yıl beyaz lahanayı 2,6 kat, kabağı 1,9 kat, limonu 1,8 kat ve yumurtayı 1,6 kat daha pahalıya almak zorunda kaldığını belirtti. Öte yandan, patates yüzde 18,1 ve karnabahar yüzde 1,5 oranında fiyat düşüşü yaşayan ürünler oldu.
Üretici fiyatları açısından bakıldığında, 31 ürünün 26’sında fiyat artışı gözlemlenirken, 4 üründe düşüş yaşandı. En yüksek fiyat düşüşü yüzde 27,8 ile zeytinyağında olurken, en fazla fiyat artışı yüzde 594,4 ile limonda görüldü.

ŞUBAT AYI ÜRETİCİ VE MARKET FİYAT FARKI

Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkına da değinen Bayraktar, kuru fasulyede yüzde 217 oranında fark olduğunu, bunu yüzde 207,4 ile havuç, yüzde 197,9 ile kuru kayısı ve yüzde 196,6 ile Antep fıstığının takip ettiğini belirtti. Üreticide 33,29 TL olan kuru fasulyenin markette 105,54 TL’ye, 13 TL olan havucun 39,96 TL’ye, 150 TL olan kuru kayısının 446,80 TL’ye ve 250 TL olan Antep fıstığının 741,48 TL’ye satıldığını ifade etti.
Şubat ayında markette 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde fiyat azalışı görülürken, en fazla fiyat artışı yüzde 35,8 ile patlıcanda oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 20,4 ile karnabahar oldu.

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, üretici fiyatlarındaki değişimlerin nedenlerini değerlendirerek, limon hasadının azalması, yaşanan don olaylarının narenciye çiçek ve sürgünlerine zarar vermesi nedeniyle rekoltede düşüş beklendiğini belirtti. Patatesin Çukurova bölgesinde dondan etkilenmesi sonucu yüzde 100’e yakın zarar beklendiğini, kuru soğanda sezonun sonuna gelinmesiyle birlikte fiyatların arttığını ifade etti. Mandalinada hasadın yüzde 90’ının tamamlanması nedeniyle piyasada azalan ürün miktarının fiyatları yükselttiğini aktardı.

Girdi maliyetlerindeki artışa da değinen Bayraktar, gübre, yem ve mazot fiyatlarının yükselmesinin üreticiler için ek bir yük oluşturduğunu belirtti. Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yetkililerin gerekli önlemleri almasını talep etti.

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ETİKETLER
#türkiye ziraat odaları birliği
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#Ramazan Orucu
#Ekonomi
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