Avatar
Editor
 Ümit Buget

Ramazan'da 3 kişiye 120 liralık iftar menüsü önerisi!

Ramazan ayının ilk gününde, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından vatandaşlara balık yeme uyarısı geldi. Balcı, "Fiyatlar çok güzel. En uygun fiyata 3 kişi 120 liraya doyabilir" önerisi geldi. İşte detaylar...

IHA
19.02.2026
19.02.2026
İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, Ramazan ayında vatandaşların iftar yemeklerinde balık olması gerekliliğine vurgu yaparak faydalarını anlattı.

Ramazan ayının ilk gününde, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından vatandaşlara balık yeme uyarısı geldi. İftar’da uygun şekilde pişirilmiş balığın faydalı ve doyurucu olacağına dikkat çeken Balcı, balığın içindeki besin değerlerini anlattı. Balcı, balık pişirme tekniklerini de uygulamalı bir şekilde anlatarak, tavada az yağlı bir biçimde pişirilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan'da 3 kişiye 120 liralık iftar menüsü önerisi!

öncesinde balıkların bollaşıp fiyatların ucuzladığını ifade eden Balcı, "Balıklar lezzetleşti bollaştı. Hem de ramazan ayında açlık hissetmeyeceksiniz. İçerisinde katkı madde olmayan balık faydalı ve insanları dinç tutar. Acıkmazsınız. Fiyatlar çok güzel. En uygun fiyata 3 kişi 120 liraya doyabilir. 1 kilo hamsi 120, 3 kişi doyabilir. Denizlerimizden balık fışkırıyor balık yiyelim, yabancı bir besin aramayalım.

Ramazan'da 3 kişiye 120 liralık iftar menüsü önerisi!

Doktorlarımız ısrarla balık tüketin diyor ama halkımız balığı az tüketiyor. Hiç olmazsa ramazanda açlık hissetmemek için omega 3 almanız için bol bol balık yiyin ramazan ayında" dedi.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#ramazan ayı
#Deniz Canlıları Müzesi
#Balık Tüketimi
#Balıkçı Kenan Balcı
#Ekonomi
