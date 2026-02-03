Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Ramazan'da zamsız et ve pastırma için kolları sıvadılar

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan ayında uygun et ve sucuk fiyatları için harekete geçildiğini açıkladı.

03.02.2026
03.02.2026
ayında daha uygun fiyatlı et ve için kollar sıvandı. 'de Ramazan ayının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan pastırma ve sucuk fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu ürünlerin vatandaşın sofrasına uygun fiyatta ulaşmasını istediklerini kaydetti. Başkan Bağlamış açıklamasında, "Ramazan ayımız inşallah hayırlara vesile olarak gelsin. Bizim gönlümüz istiyor ki vatandaşlarımızın sofralarına Kayseri'mizin lezzetleri olan pastırma, sucuk, mantı uygun fiyatla taşınabilsin. Biliyorsunuz bu ürünlerin artışı kırmızı etin fiyat artışı ile artış gösteren ürünler. Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya çok bir artış olmaz ama kırmızı et fiyatlarında bir dalgalanma söz konusu olursa haliyle pastırma ve sucukta da aynısı Ramazan ayında olacaktır. Bizim niyetimiz ve talebimiz kırmızı ette fiyat artışı olsa bile pastırma ve sucukta fiyat artışının olmaması yönündedir" şeklinde konuştu.

Ramazan'da zamsız et ve pastırma için kolları sıvadılar

RAMAZAN'DA İNDİRİM FIRSATI

Ramazan ayı için üreticilere fiyat artışı yapılmaması yönünde talepte bulunduklarını belirten Bağlamış, "Özellikle üretim yapan kardeşlerimize Ramazan ayının ilk başlangıcında zam yapılmaması için talepte bulunuyoruz. Vatandaşlarımız en azından Ramazan ayında Kayseri'nin yöresel ürünlerine ulaşabilsin, uygun fiyatla alabilsin. Fiyat artışı olsa dahi Ramazan ayında indirim yaparak vatandaşlarımızın sofralarına bu ürünlerin uygun fiyatla ulaşmasını istiyoruz ama kırmızı et fiyatlarında bir dalgalanma olursa ister istemez pastırma ve sucuğa da yansıyacaktır. Fiyat artışı olabilir" ifadelerini kullandı.

