Reel efektif döviz kuru endeksi arttı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 15:35 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre, reel efektif kur 2024'te TÜFE bazında 0,45 puan artarak 62,78'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi belli oldu.
MERKEZ BANKASI AÇIKLADI
Reel efektif döviz kuru TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.
Aynı dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.
Kaynak: tgrthaber.com