Reel Kesim Güven Endeksi en düşük seviyede! İyileşme beklenmiyor

26 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:43

Ağustos'ta Reel Kesim Güven Endeksi 0,7 puan azaldı. TCMB verilerine göre 2024 yılı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesine geriledi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Reel kesim güven endeksi 4 yılın en düşük seviyesine düştü.

Reel kesim güven endeksi, ağustosta 0,7 puan azalarak 98 seviyesine geriledi. Reel kesim güveni, Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye indi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç ayda üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

GENEL GİDİŞAT KÖTÜMSER

Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı.

Üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre düştü.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,7 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendi.