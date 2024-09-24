Reel kesim güven endeksi eylülde yükseldi! 5 aylık düşüşün ardından ilk yükseliş

24 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE-MA) açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artış göstererek 99,2 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası (TCMB) Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE-MA) duyurdu. Temmuz ayında 100 seviyesinin altına inen endeks, eylül ayında yükseldi. REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELİŞTE Eylül 2024’te mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 oldu. Endeksi artış yönünde etkileyenler şöyle; Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

Mevcut mamul mal stoku,

Mevcut toplam sipariş miktarı,

Gelecek üç aydaki toplam istihdam,

Sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler. Endeksi azalış yönünde etkileyenler; Gelecek üç aydaki üretim hacmi,

Genel gidişata ilişkin değerlendirmeler İlgili Haberler Reel Kesim Güven Endeksi en düşük seviyede! İyileşme beklenmiyor