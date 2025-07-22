Reel kesimin döviz açığı son 6 yılın en yüksek seviyesinde

TCMB'nin verilerine göre; Mayıs ayında reel sektörün döviz varlıkları Nisan 2025 verilerine göre 1,3 milyar dolar arttı. Mayısta net döviz pozisyonu açığı 176,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yükümlülükler ise 3,4 milyar dolar yükseldi. Mayıs ayında net döviz pozisyonu açığı ise 176,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 937 milyon dolar, 716 milyon dolar, 669 milyon dolar ve 58 milyon dolar arttı.

Yurt içi bankalardaki mevduat 1,08 milyar dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1,3 milyar dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1,4 milyar dolar, 1,2 milyar dolar, 431 milyon dolar ve 296 milyon dolar arttı.