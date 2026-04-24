Refah seviyesi en yüksek ülkeler belli oldu! Sadece zenginlik değil, yaşam kalitesi

Dünyanın en refah ve en zengin ülkeleri finansal karşılaştırma platformları aracılığıyla araştırıldı. Vatandaşların günlük yaşamı, turizm, şirket gelirleri ve IMF gibi alanlar araştırmada öncelik tutuldu. İşte refah seviyesi yüksek olan ülkeler listesi...
Avrupa küresel zenginlik sıralamasında hâlâ lider konumda ancak "zengin" olmanın ne anlama geldiği giderek refahın ne kadar eşit paylaşıldığına ve insanların günlük yaşamlarını nasıl etkilediğine bağlı hale geliyor.
Finansal karşılaştırma platformu HelloSafe'in bir analizinde belirtildiği gibi, "Dünyanın en zengin ülkesi olmak sadece daha fazla üretim yapmakla ilgili değil. Bu zenginliğin vatandaşların günlük yaşamlarına nasıl yansıdığıyla ilgili.’’
Dünyanın en zengin ve en refah ülkeleri araştırmasında "Refah Endeksi" kapsamında gelir, eşitsizlik ve daha geniş sosyal göstergeleri dikkate alarak IMF, Dünya Bankası, UNDP, Eurostat ve OECD'den alınan veriler birleştirildi. Ayrıca hesaplamalarda insanların günlük yaşamı yanı sıra turizm de ön planda tutuldu.
İşte dünyanın en refah ülkeleri:
1. Norveç (77,65)
2. İrlanda (75,06)
3. Lüksemburg (74,39)
4. İsviçre (72,46)
5. İzlanda (72,23)
6. Singapur (66,43)
7. Danimarka (65,78)
8. Hollanda (58,17)
9. Belçika (54,83)
10. İsveç (54,62)
11. Katar (50,60)
12. Almanya (50,41)
13. Birleşik Arap Emirlikleri (50,22)
14. Finlandiya (49,13)
15. Avustralya (46,24)
16. Avusturya (43,46)
17. Amerika Birleşik Devletleri (43,39)