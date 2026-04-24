Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Refah seviyesi en yüksek ülkeler belli oldu! Sadece zenginlik değil, yaşam kalitesi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 11:21
1
Refah seviyesi en yüksek ülkeler

Dünyanın en refah ve en zengin ülkeleri finansal karşılaştırma platformları aracılığıyla araştırıldı. Vatandaşların günlük yaşamı, turizm, şirket gelirleri ve IMF gibi alanlar araştırmada öncelik tutuldu. İşte refah seviyesi yüksek olan ülkeler listesi...

2
Avrupa küresel zenginlik sıralamasında hâlâ lider konumda ancak "zengin" olmanın ne anlama geldiği giderek refahın ne kadar eşit paylaşıldığına ve insanların günlük yaşamlarını nasıl etkilediğine bağlı hale geliyor.

3
Finansal karşılaştırma platformu HelloSafe'in bir analizinde belirtildiği gibi, "Dünyanın en zengin ülkesi olmak sadece daha fazla üretim yapmakla ilgili değil. Bu zenginliğin vatandaşların günlük yaşamlarına nasıl yansıdığıyla ilgili.’’

4
Dünyanın en zengin ve en refah ülkeleri araştırmasında "Refah Endeksi" kapsamında gelir, eşitsizlik ve daha geniş sosyal göstergeleri dikkate alarak IMF, Dünya Bankası, UNDP, Eurostat ve OECD'den alınan veriler birleştirildi. Ayrıca hesaplamalarda insanların günlük yaşamı yanı sıra turizm de ön planda tutuldu.

5
İşte dünyanın en refah ülkeleri:

1. Norveç (77,65)

6
2. İrlanda (75,06)

7
3. Lüksemburg (74,39)

8
4. İsviçre (72,46)

9
5. İzlanda (72,23)

10
6. Singapur (66,43)

11
7. Danimarka (65,78)

12
8. Hollanda (58,17)

13
9. Belçika (54,83)

14
10. İsveç (54,62)

15
11. Katar (50,60)

16
12. Almanya (50,41)

17
13. Birleşik Arap Emirlikleri (50,22)

18
14. Finlandiya (49,13)

19
15. Avustralya (46,24)

20
16. Avusturya (43,46)

21
17. Amerika Birleşik Devletleri (43,39)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.