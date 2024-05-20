Reisi'nin ölümü sonrası petrol yükselişe geçti

20 May 2024 10:14 - Güncelleme : 20 May 2024 10:21

Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve ülkenin Dış İşleri Bakanı’nın yaşamını kaybettiği haberinin ardından haftaya artışla başladı.

PİYASALARI ETKİLEDİ

Reisi’nin ölümü küresel piyasalarda özellikle emtia fiyatlanmalarını etkiledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopter, dün kaza yaptı. Uzun süre enkaza ulaşılamadı. Olayın suikast mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Reuters’ta yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir İranlı hükümet yetkilisi "Cumhurbaşkanı Reisi, dışişleri bakanı ve helikopterdeki tüm yolcular kazada hayatını kaybetti" dedi. Bu açıklama sonrası Brent ham petrolü varil başına 84 doların üzerine çıktı.

BELİRSİZLİK ARTTI

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke içinde yönetimde herhangi bir aksama yaşanamayacağını ifade etti. Petrol fiyatlarında ekstra dalgalanmaya yol açabilecek diğer bir haberde Suudi Arabistan’dan geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, babasının sağlık durumu nedeniyle Japonya ziyaretini erteledi. Bazı analistlere göre bu, İran cumhurbaşkanının haberleriyle birlikte ele alındığında belirsizliğin artmasına neden olabilir.

OPEC YORUMU

ING'den Warren Patterson’un Reuters tarafından aktarılan yorumları şu şekilde: "Petrol piyasası büyük ölçüde aralıkta kalıyor ve herhangi bir yeni katalizör olmadan, bu aralığın dışına çıkabilmek için muhtemelen OPEC+ üretim politikası etrafında netlik elde edilmesini beklemek zorunda kalacağız.”