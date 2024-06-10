Rekabet Kurulu Google'ı affetmedi, dudak uçuklatan cezayı kesti

10 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:59

Rekabet Kurumu, Google’a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelerkaydedildi:

RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRAN HAMLE

Rekabet Kurulu, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit etti. Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedildi.

3 AYLIK SÜRE ZARFINDA İZLENDİ

Kurul ayrıca Google'a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Bu kapsamda Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmekteydi.

Bu doğrultuda Google, "yerel arama hizmetleri" pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

HER GÜN İDARİ PARA CEZASI

Ancak Google'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığının, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Son durumda, Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir.