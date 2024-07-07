Rekabet Kurulu, Şişecam'a soruşturma açtı

07 Temmuz 2024 13:04 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:50

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Yatırımcıların yakından takip ettiği hisselerden Şişecam'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, taahhütlerine aykırı davranmış olabileceği nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Şişecam ve iştiraki Çevre Sistemleri'nin cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Kurul, ön araştırma başlamıştı.

ŞİŞECAM'A SORUŞTURMA AÇILDI

Rekabet Kurumu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına kararı aldı.

Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti. için de yatay nitelikli ihaleler gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma açıldı.

Kurul'un 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunuldu ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararla bağlayıcı hale getirildi.

İncelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde Çevre Sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (KARACALAR) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla da doğrudan soruşturma başlatıldı.