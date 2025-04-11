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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründeki üç şirkete uzlaşma sonucu 31,4 milyon lira ceza verdi.

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Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 12:10
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rekabet kurumu nedir ne iş yapar?
Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.
ETİKETLER
#kozmetik
#rekabet kurumu
#rekabete kurumu
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#Kozmetik Markası
#Kozmetik Ürünleri
#Ekonomi
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