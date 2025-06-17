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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Rekabet Kurulu'ndan özel gıda laboratuvarlarına 2,4 milyon lira ceza!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 2,4 milyon lira ceza uygulandı.

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Rekabet Kurulu'ndan özel gıda laboratuvarlarına 2,4 milyon lira ceza!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 17:20

Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında üç teşebbüse yaklaşık 2,4 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan özel gıda laboratuvarlarına 2,4 milyon lira ceza!

Soruşturmanın, laboratuvarların analiz ücretlerini ortak belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları şüphesiyle başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Tamamlanan soruşturmada Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Rekabet Kurulu'ndan özel gıda laboratuvarlarına 2,4 milyon lira ceza!

Açıklamada, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyon 389 bin 75 lira idari para cezası verildiği aktarılırken, soruşturma tarafı diğer şirketler hakkında ise herhangi bir ihlal tespitinde bulunulmadığı kaydedildi.

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#Ekonomi
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