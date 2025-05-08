Rekabet Kurumu süt sektörüne soruşturma başlattı! O firmalar tek tek tespit edildi

Rekabet Kurumu, süt pazarına yönelik bir inceleme başlattı. Çiğ süt alımı, süt yemi, paketlenmiş süt ve süt ürünlerinde fiyat tespiti ve pazar paylaşımını ihlal eden firmalar tek tek inceledi. Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren 41 teşebbüs ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı."

https://x.com/RekabetKurumu/status/1920387656841637942