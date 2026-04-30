Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Rekabet Kurumu’ndan Orzaks’a 35,7 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, eczanelerin internet satışlarını kısıtlayarak rekabeti engellediği tespit edilen takviye gıda markası Orzaks'a 35,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. İşte detaylar ve önemli ayrıntılar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 17:36

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 35,7 milyon lira kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 35,7 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.
Şirkete yönelik soruşturma, eczanelerin internet satışlarını kısıtlama, alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve rakipleri dışlama eylemleri nedeniyle yürütüldü.
Uzlaşma sonucu, Orzaks'a 35 milyon 681 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.
Orzaks tarafından sunulan ve 5 yıl boyunca yıllık olarak raporlanacak taahhütler arasında, D3 ve D3K2 vitamin ürünlerine raf ve yemek çeki desteği verilmemesi, mal fazlası dışında iskonto yapılamaması ve sözleşmelere eczanelerin raflarını rakip ürünlere yer verecek şekilde kullanabileceği ifadesinin eklenmesi yer alıyor.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirkete yönelik soruşturma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, firmanın, eczanelerin internet satışlarını kısıtlama ve eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uyguladığı çeşitli indirimler ile rakipleri dışlama eylemlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında soruşturmanın Kurul tarafından karara bağlandığı ifade edildi.

CEZANIN NEDENİ: REKABET SORUNU

Uzlaşma sonucu, şirkete, ilgili kanunu ihlal etmesi nedeniyle 35 milyon 681 bin 375 lira idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, "Orzaks'ın eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uygulamış olduğu çeşitli indirimler ile rakipleri kanalından dışlama iddiaları kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak Orzaks tarafından sunulan taahhütler, Kurulca kabul edilerek Orzaks hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şirket tarafından sunulan ve yıllık olarak 5 yıl raporlanacak taahhütlere ilişkin bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"D3 ve D3K2 vitamin ürünlerine ilişkin raf ve yemek çeki desteği verilmeyecek ve eczacılara yönelik gerçekleştirilebilecek tatil kampanyalarında bunlar hariç tutulacak. Yurt genelindeki eczanelerin spesifik noktalardaki eczaneler ile diğer eczaneler olarak ayrıma gidilerek bunlara alım desteği verilmesi halinde, destekler söz konusu ayrıma göre objektif kriterler çerçevesinde belirlenecek. D3 ve D3K2 vitamin ürünleri dışındaki ürünler için de mal fazlası dışında iskonto yapılamayacak. Mal fazlası uygulaması dışında bazı dönemlerde nihai tüketiciye yönelik promosyon malzemesi, ekstra ürün veya iskontolu ürün gibi yeknesak uygulanacak dönemsel kampanya düzenlenebilecek. Orzaks ürün listesinin sonuna açıkça ve kolayca okunur büyüklükte olacak şekilde 'Ürün tercihinde bayiler, istediği ürünü kendisi seçmekte serbesttir' ibaresi yazılacak. Sözleşmelere, 'Eczanenin raflarını rakip ürünlere yer verecek/rakip ürünleri de görünür kılacak şekilde istediği gibi kullanabileceği' ifadesi eklenecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu Google'a soruşturma açtı! Faturalandırma sistemi mercek altında
ETİKETLER
#eczane
#idari para cezası
#rekabet kurumu
#Orzaks İlaç
#Rekabet Sorunu
#Ekonomi
