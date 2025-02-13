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 | İrem Çınar

Rekabet Kurumu’ndan Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına sıkı takip! Para cezası uygulanacak

Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı denetimler artırılıyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, piyasadaki hareketliliğin yakından takip edildiğini ve spekülatif fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Vatandaşların uygun fiyatlarla gıdaya erişimini sağlamak için tüm paydaşların sıkı denetime tabi tutulduğunu vurguladı.

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Rekabet Kurumu’ndan Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına sıkı takip! Para cezası uygulanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 13:39

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sektör paydaşlarını uyardı. Küle, gerekirse denetimlerin kapsamını genişleteceklerini belirtti.

İKİ BOYUTLU SIKI DENETİM

Küle, kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerin iki yönlü yürütüldüğünü ifade etti. Bir yandan kurum uzmanlarının firmalarda habersiz incelemeler gerçekleştirdiğini, diğer yandan fiyatların sürekli analiz edildiğini söyledi.

Başkan Küle, tarım ve gıda sektöründeki incelemelerin ve ceza uygulamalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Ramazan ayı öncesinde fiyat dalgalanmalarına karşı tüm kesimleri uyarıyoruz. Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF FİYAT ARTIŞLARINA UYARI

Sektör temsilcileri ve bazı birlik başkanlarının fiyatlara ilişkin açıklamalarını yakından izlediklerini belirten Küle, özellikle sosyal medyada kırmızı et fiyatlarıyla ilgili manipülatif söylemler görüldüğünü dile getirdi. Küle, "Tüm sektör paydaşlarını, arz-talep dengesi dışında fiyat artışlarına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

AĞIR PARA CEZASI UYARISI

Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen fiyat artışlarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali sayılabileceğini belirterek, bu tür ihlallerin yüksek para cezalarıyla sonuçlanabileceğini vurguladı. "Sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde ve dış etkilerden bağımsız şekilde oluşturmalıdır" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025'te kırmızı ete zam gelecek mi?
Kırmızı ete 2025'te zam gelemeyecek.
ETİKETLER
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