Rekabet Kurumu'nun radarına takıldılar: Bu yıl 7,7 milyar lira ceza kesildi

24 Aralık 2024 14:06 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:09

Rekabet Kurumu, radarına takılan ihlallere 2024'te 7,7 milyar lira ceza kesti. Başkan Birol Küle, "Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörler her zaman odağımızda olacak." dedi.

Rekabet Kurumu​ Başkanı Birol Küle, Kurumun 2024​ yılında yürüttüğü soruşturmalar ve 2025​ yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Mesailerinin yıl içinde yoğun geçtiğini ve 520 dosyayı karar bağladıklarını bildiren Küle, söz konusu kararlardan 156'sının rekabet ihlallerine ilişkin yürüttükleri dosyalar olduğunu söyledi.

Küle, bu dosyalardan sadece 5'inde ihlal tespiti olmadığını ve bunun, işlerini ne kadar titiz yaptıklarının göstergesi olduğunu aktardı.

Ciddi ihlal şüphesi olan dosyalara soruşturma açtıklarına işaret eden Küle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhlal tespiti yapılan dosyalarda 87 taraf, bunu kabul ederek uzlaştı. 18 dosyada ise soruşturma süreci sonunda ihlal tespit edilerek ceza verildi. Yine soruşturma kararlarının 21'i, teşebbüslerin sunduğu taahhütlerin tespit edilen rekabet sorunlarını giderecek yeterlikte bulunmasıyla sonlandırıldı. Bunların bir kısmı, ön araştırma sonunda soruşturma açılmasına gerek bulunmayan kararlar."

"295 BİRLEŞME-DEVRALMA İŞLEMİNİ KARARA BAĞLADIK"

Küle, soruşturma açılmasa da yürütülen ön araştırmaları rekabetin tesisi için değerli bulduklarına işaret ederek, "Görevimiz rekabet soruşturmalarıyla sınırlı kalmıyor. Bu yıl 295 birleşme-devralma işlemini inceleyip karara bağladık. Geçen yıl değerlendirilen işlem sayısının 217 olduğu dikkate alındığında, önceki yıla nazaran ekonomideki hareketliliği ve büyümeyi de görebiliyoruz." diye konuştu.

Birleşme-devralma işleminin rekabeti önemli ölçüde azaltması durumunda işlemin gerçekleşmesine müsaade etmediklerini aktaran Küle, "Bu kapsamda 7 başvuruya, rekabet endişelerini bertaraf edecek şartlar karşılığında izin verildi, 4 başvuru nihai incelemeye alındı ve daha detaylı inceleniyor." ifadesini kullandı.

"DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI ETKİLEYEN SEKTÖRLER ODAĞIMIZDA"

Küle, teşebbüslerin adil ortamda rekabet edebilmesi için idari para cezası kestiklerini bildirerek, "Bu yıl teşebbüslere verilen para cezası yaklaşık 7,7 milyar lirayı buldu." dedi.

Soruşturmalarda sadece para cezası kesmediklerini, amaçlarının tam rekabet uyumunun sağlanması olduğunu aktaran Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2024'te de gıda, tarım, sağlık, inşaat, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim ve eğitim gibi sektörler radarımızdaydı. İlaveten enerji, finans, elektrikli araç şarj altyapısı hizmetleri ile gıda kontrol laboratuvarları gibi alanlara da yöneldik. Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörler her zaman odağımızda olacak. Bu yıl son kullanıcıların tükettiği ürünlere ek olarak bu ürünlere girdi sağlayan çok sayıda üst pazarı da incelemeye aldık."

Küle, soruşturmalar sonrasında tüketici ve teşebbüslerden olumlu tepkiler aldıklarını aktararak, "Kurum için karteller, raf fiyatlarına, çalışan emekçilerin ücretlerine yapılan müdahaleler, tekel gücünün kötüye kullanma davranışları kırmızı çizgimiz oldu. Bu tür uygulamaların her zaman üstüne düşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.