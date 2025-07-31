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 | Bengü Sarıkuş

Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi. TCMB rezervleri bir haftada 3 milyar 279 milyon dolar yükseldi.

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Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:53

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 171 milyar 848 milyon dolara çıktı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu

Buna göre, 25 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Temmuz'da 83 milyar 303 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu

Bu dönemde ise 43 milyon dolar düşüşle 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.

Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi.

TCMB REZERVLERİ OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu
Rekora ramak kaldı: Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolar oldu
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#altın rezervleri
#tcmb
#döviz rezervleri
#Merkez Bankası
# Ekonomi
#Para Ve Banka Istatistikleri
#Ekonomi
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