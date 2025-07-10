Renault Boreal tanıtıldı: Üretim Türkiye’de, hedef 54 ülke

Fransız otomotiv devi Renault, Türkiye’deki yatırımlarını büyütüyor. 400 milyon Euro’luk yatırımın ikinci fazında Renault Duster’ın ardından, 7 kişilik SUV modeli Boreal de Bursa’da üretilecek. 54 ülkeye ihraç edilecek modelle birlikte Türkiye, Renault’nun 5 küresel merkezinden biri oldu.

Fransız devi Renault, Türkiye’yi SUV merkezi haline getiriyor. Geçen yıl Oyak’ın Renault Group ile birlikte kontak açtığı 400 milyon Euronun üzerindeki yatırımda ikinci faz başlıyor. İlk olarak Renault Duster üretimiyle başlayan yatırım hamlesi bu kez de ikinci C SUV model Boreal ile devam ediyor. Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilecek olan model, 54 ülkeye ihraç edilecek. Bu gelişme, Türkiye otomotiv sanayisi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken, böylece Bursa’da üretilecek 4 modelden ikisi belli oldu.

BURSA RENAULT’UN SUV ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Renault geçtiğimiz yıllarda Dacia ile yaptığı stratejik satın alma sonrasında marka içinde de dönüşüme başladı. Yıllardır Dacia Duster adıyla satılan model artık yeni neslinde Renault Duster adını aldı ve üretim de Bursa’ya taşında. Şimdi bu modelin yanına bir de 7 kişilik bir SUV’ye dönüşebilen Boreal eklendi. Bu yatırım hedefinde aynı zamanda 2 modelin daha açıklanması bekleniyor.

Bunlar yine SUV modeller olacak. Böylece Oyak Renault Fabrikaları Bursa’da tam bir SUV üssüne dönüşecek. Renault Grubu’nun bu kararı, hem Türkiye’nin üretim kabiliyetine duyduğu güveni yansıtıyor hem de Oyak Renault’nun küresel otomotiv ağındaki yerini daha da güçlendiriyor. Modelin ikinci üretim yeri ise Brezilya.

Oyak Renault tesislerinde 2027’ye kadar 4 modelin üretilmesi planlanıyor. Bunlardan ikisi belli oldu. Fakat 2 model hala sır gibi korunuyor. İddialara göre bir modelin Dacia logosuyla olması beklenirken, aynı zamanda B SUV üzerine de yoğunlaşıldığı gündemde olan konular arasında.

Fakat şimdilik resmi bir açıklama yok. Boreal sonrasında “Daha fazlası gelecek” diyen Lionel Jaillet, “2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault’nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor. Güçlü ortağımız OYAK ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Renault yetkilileri, üretim adetleri şimdilik açıklamadı, ancak Boreal’ın birinci pazarının Türkiye olacağını aktardı.

BENZİNLİ VE HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ OLACAK

Otomobil Daica Bigster ile aynı platformu kullanıyor. Fakat Boreal’ın tasarımı tarafında uzun bir süre harcanmış. Renault’nun yeni tasarım dilinin de neredeyse dışına çıkan modelin uzunluğu 4,5 metrenin üzerinde, 1,8 metreyi geçen genişlik karşısında yükseklik de 1,6 metreyi aşıyor.

Bu boyutlarla araç tam bir C SUV olarak karşımıza Paris’te çıktı. 19 inç jantlar, çift renkli tavan ve panaromik sunroof da sunulan özellikler arasında. Araçta aynı zamanda 586 litrelik bir bagaj hacmi de var. İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla tam uyumlu sistem, bağlı yaşam deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Boreal Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi, şehir içi manevralarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptif LED farlar her koşulda optimum görüş sunuyor. Araç benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle gelecek.