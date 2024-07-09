Resmi Gazete'de yayımlandı! Alanya, Didim ve Kuşadası'ndaki taşınmazlar ihale ile satışa çıkacak

09 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkarıyor. Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşınmazların ihalesi için 5 bin lira ila 25 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli açıklandı. Geçici teminat bedelleri ise 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında olacak.

6 İLDE TAŞINMAZLAR İÇİN İHALE YAPILACAK

Özelleştirme İdaresi 11 taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor.

İhaleye çıkacak taşınmazların konumu şöyle;

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,

Manavgat ilçesinde 1,

Aydın'ın Didim ilçesinde 2,

Kuşadası ilçesinde 1,

Malatya'nın Battalgazi, Kırşehir'in merkez, Sakarya'nın Arifiye, Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde birer olmak üzere toplam 11 taşınmaz ihaleye çıkacak.

TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

Antalya'da yer alan taşınmazlar için teklif tarihi 30 Temmuz oldu. Aydın'ın Didim ilçesinde ve Malatya'daki taşınmazlar için son teklif tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Diğer taşınmazlar da 1 Ağustos'a kadar teklif verecek.

Taşınmazlar için 5 bin lira ila 25 bin lira arasında şartname bedeli ve 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında geçici teminat bedelleri koyuldu.

"PAZARLIK" USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yapılacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin belgeleri belirlenen tarihlerde saat 18.00'e kadar elden vermesi şartı bulunuyor.