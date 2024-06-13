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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 545 maden sahasını ihale edecek

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 09:01 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:11
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Bakanlık 545 maden sahasını ihale edecek

İşçi istihdamını artıracak ve ekonomiye katkısı olacak maden sahalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Resmi Gazete'de bir haber onayladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 545 maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKANLIK 545 MADEN SAHASINI İHALE EDECEK

Buna göre, 545 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 545 maden sahasını ihale edecek - 1. Resim

Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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