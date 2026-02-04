Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.