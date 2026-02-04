Menü Kapat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

Şubat 04, 2026 10:02
1
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkâr odalarına bağlı fırınların ardından ticaret odasına üye fırınların ürettiği simit ve ekmek fiyatlarının belirlenmesinde de söz sahibi oldu.

Böylece temel gıda fiyatlarında yeni dönemin çerçevesi çizildi.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe değişimin detayları...

2
ekmek simit fiyatları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

3
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

TİCARET BAKANLIĞI ONAY KURULUŞU 

Yapılan değişiklikle birlikte ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay kuruluşu Ticaret Bakanlığı oldu. 

4
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.

5
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

7 OCAK'TA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ 

Öte yandan 7 Ocak tarihinde de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmıştı.

6
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Artık bakanlık belirleyecek

Bu değişiklikle, tarifelerin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Bakanlığın olumlu görüşlerinin alınmasından sonra birlik tarafından onaylanması hükme bağlanmıştı.

