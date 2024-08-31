Resmi Gazete'de yayımlandı! Enflasyon düzeltmesinin kapsamı belli oldu

31 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:17

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enflasyon düzeltmesi kapsamında olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükellefler kapsamdan çıkarıldı.

KAPSAM DIŞI KALDILAR

İlgili mevzuat uyarınca enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek kalmadı.

Özel hesap döneminde olan mükellefler için daha farklı bir yol izlenecek. Böyle mükellefler için 2024 takvim yılında sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı uygulamada dikkate alınacak. Bu mükelleflerce 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerin ekine dönem sonu bilançoları eklenmeyecek.

ALTIN ALIP SATAN İÇİN DURUM FARKLI

Altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin Kanun'un ilgili fıkrasında yer alan şartlara bakılmaksızın (her bir geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunuyor.

Böyle mükellefler ise geçen yıl sonundaki gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olsa dahi 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam ederek kapsama dahil olmayı sürdürecekler.

Öte yandan Ayrıca 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayı sürdürecekler.