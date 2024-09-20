Resmi Gazete'de yayımlandı: Hibrit araçlar için de yeni şart geldi

20 Eylül 2024 06:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 06:51

Ticaret Bakanlığı tarafından elektrikli araçlar için yapılan uygulama hibrit araçlar için de getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık hibrit araç ithalatında da 7 bölge zorunluluğu var.

Resmi Gazete'de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı

Resmi Gazete'de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı

Ticaret Bakanlığı hibrit araçlar için de 7 bölge ve 20 servis​ şartı getirdi. Daha önce elektrikli araç​ ithalatında uygulanan bu kural artık hibrit araçlar için de geçerli olacak. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikli araçların yurda getirilmesinde uygulanan servis düzenlemesi artık hibrit motorlu araç ithalatında da uygulanacak. 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Araç bakım​ ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.