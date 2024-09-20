Resmi Gazete'de yayımlandı: Hibrit araçlar için de yeni şart geldi
Ticaret Bakanlığı tarafından elektrikli araçlar için yapılan uygulama hibrit araçlar için de getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık hibrit araç ithalatında da 7 bölge zorunluluğu var.
Ticaret Bakanlığı hibrit araçlar için de 7 bölge ve 20 servis şartı getirdi. Daha önce elektrikli araç ithalatında uygulanan bu kural artık hibrit araçlar için de geçerli olacak. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elektrikli araçların yurda getirilmesinde uygulanan servis düzenlemesi artık hibrit motorlu araç ithalatında da uygulanacak. 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi gerekecek.
Araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.