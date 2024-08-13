Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yükseldi!

13 Ağustos 2024 08:55 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:05

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla amme alacaklarında uygulanan tecil faiz oranı yükseltildi.

GECİKME ZAMMI ORANI DEĞİŞTİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı değişti. Bu oran her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

AMME ALACAKLARINDA FAİZ ORANI ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs'tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.