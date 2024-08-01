Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur Korumalı Mevduat’a stopaj geldi

01 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:13

Kur korumalı mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. Buna göre yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5 stopaj uygulanacak.

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.