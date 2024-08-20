Resmi Gazete'de yayımlandı: Sümer Holdinge ait iki marka satılıyor

20 Ağustos 2024 11:53 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:06

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sümer Holdinge ait iki markanın ihale yoluyla satışı gerçekleşecek.

Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satılarak özelleştirilecek. Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira olarak açıklandı. Merinos için ise 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak ifade edildi.

SON TEKLİF NE ZAMAN VERİLECEK?

Markalar için 12 Eylül'e kadar son teklif verilebilecek. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir marka için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.