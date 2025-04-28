Risk iştahı altın fiyatlarını vurdu

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinde tansiyonun düşmesi yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yöneltti. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Güvenli liman olarak görülen ons altın, haftaya sert düşerek başladı ve gün içinde 3268,10 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek %0,8 düşüşle 3292,45 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

"GERGİN BİR SAKİNLİK HAKİM"

Piyasada yaşanan gelişmeleri yorumlayan Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların yeniden oluşan iyimser havayı dikkatli bir şekilde karşıladığını söyledi. Chanana'ya göre, "Beyaz Saray'ın son dönemde daha uzlaşmacı bir ton kullanması piyasada 'gergin bir sakinlik' hissi oluşturdu. Yatırımcılar, ticaret savaşlarının başladığı zamana kıyasla durumu artık daha yönetilebilir görüyor. Ama açıkçası, hâlâ şüpheyle yaklaşmak için yeterince neden var. Birden fazla anlaşmanın haftalar içinde tamamlanması fikri biraz fazla iyimser. Ufak bir gecikme bile piyasalardaki oynaklığı hızlıca yeniden tetikleyebilir."

KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ise ons altında kritik destek seviyesinin şu an için 3220 dolar civarı olduğuna işaret ediyor. Bu seviye korunursa fiyatlarda yeniden bir toparlanma ve 3334 dolar seviyelerinin üzerine çıkma ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Fakat uzmanlar yatırımcıları temkinli olmaya ve ani piyasa hareketlerine karşı dikkatli davranmaya davet ediyor.