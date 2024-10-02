Riyad'tan OPEC ülkelerine petrol fiyatları uyarısı! Korkutan senaryoyu açıkladı

02 Ekim 2024 15:48 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:51

Orta Doğu başlayan ve dün gece İran’ın İsrail’e saldırıları ile körüklenen çatışmalar sonrası petrol yüzde 2 değer kazanarak 75 dolara kadar yükseldi. Suudi Arabistan OPEC ülkelerini uyararak petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara düşebileceğini iddia etti.

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Arz talep endişeleri geçtiğimiz haftalarda 70 doların altına kadar geriledi. Orta Doğu’da başlayan ve sürekli artan gerginlikler petrol​ fiyatlarının hızla değer kazanmasını sağladı. Dünyanın önemli petrol üreticilerinden Suudi Arabistan​ kendisinin de üye olduğu OPEC​ ülkelerini uyardı. Bazı OPEC ülkeleri petrol fiyatlarının yükselişe geçtiği bu dönemde üretim kotalarını ihlal ediyor.

RİYAD’TAN SERT İKAZ

Riyad petrol üreten ülkeleri fiyatların varil başına 50 dolara düşebileceği konusunda uyardı. OPEC ülkelerine sert ikazlarda bulunan Suudi Arabistan’ın bu açıklama ile Irak’ı hedef aldığı ileri sürüldü. Irak’ın ağustos ayında günlük 400 bin varil fazla üretim yaptığı biliniyor.

PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

Bununla beraber Kazakistan’ın Tengiz sahası da üretime yeniden geri döndü. Bu hamle ile beraber petrol üretiminin günlük 720 bin varil artırması bekleniyor.

SAVAŞ ETKİSİ

Petrol fiyatlarında savaşın etkisi hala devam ediyor. İsrail’in Gazze ve Lübnan saldırıları sonrasında İran’ın dün gece İsrail’e füze fırlatması petrol fiyatlarını yüzde 2 yükseltti. OPEC'in kilit üyelerinden biri olan İran'ın saldırıları petrol arzında kesintiler yaşanma olasılığını artırıyor. ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 1,5 milyon varil azaldı.

SUUDİ ARABİSTAN YENİDEN SAHNEDE

Suudi Arabistan pandemi döneminde üretimini artırmış böylece petrol fiyatları yüzde 65 düşüşe geçmişti. Riyad benzer bir hamleyi 1986 yılında da yaparak varil fiyatını 10 doların altına kadar çekti. Petrol fiyatları üretim kesintilerine rağmen talep endişelerinin gölgesinde düşmeye devam ediyor.