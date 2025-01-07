Rockefeller Başkanı uyardı: Wall Street balonu 2025'te patlayabilir

07 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:35

Rockefeller International Başkanı Ruchir Sharma, Wall Street'teki piyasa balonunun 2025'te patlayabileceğini belirterek ABD borsalarının zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini öngördü. Artan kamu borçları ve sürdürülemez değerlemelerin, büyük bir çöküşün habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

AB'den yeşil ve gri pasaport açıklaması! Listede Türkiye var mı?

AB'den yeşil ve gri pasaport açıklaması! Listede Türkiye var mı?

ABD borsalarındaki yükseliş trendi büyük bir çöküşle sona erebilir. Yatırım​ devi Rockefeller International'ın Başkanı Ruchir Sharma, Wall Street'teki piyasa balonunun 2025​'te patlama noktasına geleceğini öngördü. Financial Times'da kaleme aldığı yazısında Sharma, ABD borsalarının zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini ve küresel piyasalara göre daha düşük performans göstereceğini belirtti.

BOĞA PİYASASI ZİRVEYE ULAŞIYOR

Sharma'ya göre, ABD borsalarının 2024 yılında gösterdiği %20'nin üzerindeki artış, yerini 2025'te sert bir düşüşe bırakacak. Bu durumun temelinde, Amerikan ekonomisinin artan kamu borçları ve sürdürülemez değerlemeler yatıyor. Sharma, "Momentum yatırımı birçok yatırımcı için sert bir çöküşle sonuçlanabilir" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

ABD'NİN KÜRESEL AĞIRLIĞI VE RİSKLER

Amerika, dünya ekonomisinin %30'unu oluşturmasına rağmen, borsalardaki hisse senetleri küresel piyasanın %70'ine denk geliyor. Sharma, bu dengesizliğin sürdürülemez olduğunu ve yatırımcıların ABD dışındaki piyasalara yönelmeye başlayabileceğini söylüyor. Ancak Amerikan dolarının rezerv para birimi olarak avantaj sağlamaya devam ettiğini de ekliyor.

YÜKSELEN KAMU BORCU TEHLİKESİ

ABD'nin kamu borcu, 36.1 trilyon dolara ulaştı ve bu durum ekonomik büyümenin yapay olarak şişmesine neden oluyor. Sharma, ABD'nin bütçe açıklarının dünya genelinde en yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, "Bugün, ABD'nin borçlanma seviyeleri ekonomik büyümeyi yapay olarak artırıyor, ancak bu durum uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

TAHVİL PİYASASI UYARISI

ABD'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı Hazine tahvilleri, Sharma'ya göre yatırımcıların "cezalandırma" politikalarına maruz kalabilir. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, tahvil piyasası yatırımcıları hükümetleri politikalarını değiştirmeye zorlayabilir.

BÜYÜK BALON VE GRUP DÜŞÜNCESİ

Sharma, ABD borsalarının mevcut durumunu "balonların en büyüğü" olarak tanımlarken, piyasadaki grup düşüncesine dikkat çekiyor. Yapay zeka çılgınlığı ve büyük teknoloji şirketlerine olan güvenin balonun şişmesine katkı sağladığını belirten Sharma, bu görüşlerin devam etmesi halinde büyük bir şok yaşanacağını öngörüyor.

2025 İÇİN BEKLENTİLER

Sharma, ABD hisse senetlerinin 2025 boyunca küresel piyasalara göre %10 daha düşük performans göstereceğini tahmin ediyor. Özellikle ABD'nin artan borçlanma ihtiyacı ve buna bağlı olarak piyasalardaki güven kaybı, düşüşün temel sebepleri arasında yer alıyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Sharma'nın uyarıları, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası olabilir. ABD borsalarına olan yoğun ilgi azalabilir ve yatırımcılar daha dengeli portföyler oluşturma yoluna gidebilir. Sharma, "Piyasalar, mevcut borç seviyeleriyle sürdürülemez bir yolda ilerliyor. Yatırımcılar dikkatli olmalı ve risklerini yeniden değerlendirmeli" diyerek sözlerini tamamladı.