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 | İrem Çınar

Römork sahipleri dikkat! EGM paylaştı: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak

Römork sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için kritik öneme sahip.

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Römork sahipleri dikkat! EGM paylaştı: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 17:17

Emniyet Genel Müdürlüğü, 01 sınıfı römorklara ilişkin yeni tescil düzenlemelerini duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikle birlikte, azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen ve bu tarihten sonra üretilen römorklar, yalnızca noter tescili yapılarak ve plaka alınarak trafiğe çıkabilecek.

NOTER TESCİLİ ZORUNLULUĞU

Yeni uygulama, römork kullanıcılarının denetimlerde cezai yaptırımlarla karşılaşmaması adına büyük önem taşıyor. Emniyet, bu tür römorkların tescil işlemleri tamamlanmadan karayollarında kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Römork sahipleri dikkat! EGM paylaştı: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak

1 TEMMUZ 2025’TEN ÖNCE ÜRETİLENLERE GEÇİCİ MUAFİYET

Öte yandan, 1 Temmuz 2025’ten önce üretilmiş olan 01 sınıfı römorklar için geçici bir istisna tanındı. Bu araçlar, 1 Ocak 2035 tarihine kadar çeken aracın plakasını taşıyarak tescilsiz şekilde trafikte yer alabilecek.

https://x.com/EmniyetGM/status/1938583299108028641

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ETİKETLER
#trafik
#emniyet
#Römork
#Tescil
#Geçici Muafiyet
#Ekonomi
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